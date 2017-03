"Avete un debito con l'agenzia delle entrate": non aprite quella mail

"Stanno pervenendo in questi giorni segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto email di phishing nella propria casella di posta elettronica apparentemente inviate da alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate e contenenti riferimenti a numeri telefonici reali". Lo riferisce un comunicato delle Entrate.

"Nelle lettere viene segnalato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 e viene annunciato che, in caso di mancata estinzione dell'indebitamento, si provvederà al prelievo su conto corrente, allegando dei file. L'Agenzia delle Entrate, nel precisare che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranea alle stesse, invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati ed a cestinare l'email ricevuta. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato visto che già nel mese di giugno 2016 era circolata una email molto simile", conclude.