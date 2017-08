"Aeroporto Leonardo da Vinci al vertice in Europa per servizi offerti ai viaggiatori"

Anche durante la prima fase dell'estate, periodo di maggiore afflusso di passeggeri, l'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci si è confermato al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori.

Nel secondo trimestre 2017, Fiumicino ha infatti mantenuto il primo posto nella classifica ufficiale di ACI - Airports Council International, l’associazione internazionale indipendente che misura attraverso interviste ai passeggeri la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo. Lo scalo di Roma, dunque, nel gradimento dei viaggiatori si posiziona primo tra i grandi hub europei, dove figurano scali come Londra, Monaco, Amsterdam, Madrid e Parigi.

L’accoglienza del personale e il comfort dell’aerostazione sono tra le caratteristiche più apprezzate dai turisti. Gradimento particolarmente elevato anche per servizi operativi come i controlli security (per cortesia del personale, accuratezza e velocità) e passaporti (per la rapidità del controllo ottenuta anche grazie all’installazione da parte di ADR di 32 eGates per la lettura digitale del passaporto europeo). Tra i servizi più sentiti dai passeggeri, figurano la pulizia generale dei Terminal e delle toilette, la visibilità e chiarezza dei monitor informativi e l’efficienza e gentilezza del personale addetto alle operazioni di check-in. Fortemente utilizzato e apprezzato anche il WI-FI gratuito e senza limiti di ADR, a cui si collegano in media 1 milione di passeggeri ogni mese.

A consolidare il primato ha contribuito in modo importante anche l’entrata in operatività della nuova Area Internazionale “E”, inaugurata nel dicembre 2016 e divenuta punto di riferimento del settore a livello mondiale per comfort, convenienza e qualità dello shopping e dell’offerta enogastronomica, oltre che per le iniziative di intrattenimento culturale.

Fiumicino ha iniziato la sua scalata all’efficienza nel 2013, quando era ultimo tra i grandi aeroporti. Nel terzo trimestre 2016 lo scalo ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica ACI, posizione poi mantenuta anche nei primi 6 mesi del 2017. Un risultato dovuto alla “cura Atlantia”, che ha consentito di aumentare fortemente gli investimenti in infrastrutture e servizi di qualità, ponendo al centro l’attenzione al passeggero e alle sue esigenze.