"Acea con Noi": lanciata la nuova campagna per l'offerta commerciale luce e gas

Aumentare il numero di clienti sul territorio nazionale, investendo su chiarezza, trasperenza e sul binomio luce più gas. Acea energia ha presentato, in antemprima, la campagna "più luce, più gas, più te".

I protagonisti della campagna

Veste pop, colori caldi, colonna sonora accattivante. Il linguaggio con cui Acea ha scelto di comunicare la nuova offerta non punta su testimonial. Come ribadito nel corso della conferenza stampa svoltasi nel quartier generale di piazzale Ostiense, "Energia e consumatori sono i protagonisti di questa campagna" per il quale l'azienda ha investito 2 milioni di euro. Dopo 10 anni di assenza, Acea Energia torna a fare campagne di comunicazione in tv e radio, oltre che sul web, sulla carta stampata e sui cartelloni pubblicitari.

Gli obiettivi dell'azienda

L'obiettivo, come previsto nel Piano Industriale del Gruppo che è stato presentato lo scorso aprile, è quello di allargare il numero di clienti serviti, passando dagli attuale 1,3 milioni a 1,7. Per farlo quindi Acea si rivolge al mercato libero di tutto il paese, andando oltre quelle che sono le due roccaforti rappresentate da Roma Capitale e dall'area ternana. Si punta su nuove aree geografiche ma anche sul segmento di servizio Gas.

Luce e gas a prezzi d'ingrosso

Con l'offerta "Acea come noi", con un contributo fisso l'azienda consente ai clienti, residenziali e business, di pagare luce e gas alle condizioni del mercato all'ingrosso. E, in ossequio alla trasparenza, il prezzo sarà verificatabile in qualsiasi momento, poichè gli indici che servono a faissare il prezzo unico nazionale, per l'energia elettrica e l'indice Title Trasfert Facility per il gas.

Trasparenza e costi contenuti

"Con questa nuova offerta - ha spiegato l'amministratore delegato Sandro Bosso di Acea Energia - i clienti sapranno sempre che quello che pagano è lo stesso che paghiamo noi quando ci approvvigioniamo sul mercato piu' un piccolo e trasparente contributo mensile".