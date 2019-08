Aeroporto di Fiumicino, accordo Adr - Comune: l'azienda pagherà gli straordinari

Il Comune di Fiumicino ha approvato una convenzione con Aeroporti di Roma per la gestione dei servizi di polizia locale in aeroporto. La convenzione stabilisce che ADR si farà carico dei costi aggiuntivi per questi servizi che il Comune, tramite la Polizia Locale, svolge all'interno dell'aeroporto Leonardo Da Vinci.

"E' una convenzione molto importante - dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca - perché siamo uno dei primi comuni ad ottenere da un privato, importante come il nostro aeroporto internazionale, un contributo per le spese sostenute all'interno dello scalo".

"E' anche un atto che valorizza il lavoro svolto dai nostri vigili - conclude il vicesindaco -. Ringrazio il comandante della Polizia Locale Giuseppe Galli e il funzionario responsabile dei servizi aeroportuali Pompili che tanto si sono spesi per questo risultato".

ADR corrisponderà al Comando di Polizia Locale il costo relativo all’impiego aggiuntivo, rispetto al normale orario di servizio, degli agenti del Comando di Polizia Locale di Fiumicino, sia in termini quantitativi che di estensione oraria del servizio. In sostanza, il costo delle pattuglie aggiuntive impegnate in aeroporto dalle 06.30 alle 07.00 del mattino e dalle 20.30 alle 01.00 di notte saranno a carico di Aeroporti di Roma. La convenzione, che dovrebbe diventare operativa ad ottobre, ha una validità di tre anni.