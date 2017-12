A gennaio il Global Forum a Roma: 800 delegati da tutto il mondo

SITE (The Society for Incentive Travel Excellence con 2.500 associati) e MPI (Meeting Professionals International con 18.500 soci) le due più autorevoli associazioni di professionisti della incentive-meeting-event industry mondiale, organizzeranno in forma congiunta a Roma dal 12 al 14 gennaio 2018 il Global Forum. L’evento mondiale che si terrà presso il Cavalieri Waldorf Astoria, ha lo scopo di condividere studi economici, novità, tendenze del settore, offrire sessioni e format educativi, attività di networking e business, oltre la conoscenza della destinazione.

Per questa iniziativa si prevede la partecipazione di circa 800 delegati suddivisi tra: aziende committenti, organizzatori di viaggi incentive e congressi, catene alberghiere, compagnie aeree, e rappresentanti dell’intera filiera internazionale, che ad oggi rappresenta un valore economico mondiale di ben oltre 500 miliardi di dollari.

L’obiettivo principale del Global Forum sarà quello di posizionare ed esporre la città di Roma e l’Italia al centro del calendario internazionale dei major buyer e decision maker internazionali del settore viaggi incentive, eventi motivazionali e congressi.

L’evento, che si svilupperà su tre giornate di formazione, prevede un ricco programma di attività culturali e di intrattenimento indispensabili per far vivere e sperimentare ai partecipanti quanto la Città ha da offrire.

Una componente chiave dell’intero programma sarà l’offerta di Pre e Post Tour su territorio italiano, in località di alto livello culturale e turistico, così come in mete esclusive e inusuali.