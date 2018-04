90's Flower Power Party: The Pischellis e 666

Venerdì 27 aprile da Largo Venue c'è Borghetta Stile: 90's Flower Power Party.

Main Stage: ✩ Borghetta Stile ✩ (Pop - DANCE - 90s)

Il più eccentrico e bizzarro party a tema, che propone i grandi successi dance degli anni ’90/'00…e non solo!

Live: 666 Colleferro Metal Punk Tribute to 883

Live: The Pischellis Britpop in versione Romanesca

Dress code: Figli dei fiori, Woodstock '69, Hippie

Line up:

22.00 The Pischellis live

22.30 666 live

00.00 Borghetta Stile 90's Party + Daniele Ginger bday