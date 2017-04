Sanità Regione Lazio, 1947 contratti a tempo indeterminato nel 2017 tra stabilizzazioni e nuove assunzioni

Svolta in Regione Lazio. Il Consiglio regionale ha infatti abrogato all’unanimità la Legge regionale del 2008 che obbligava ogni Asl ad avere una autorizzazione preventiva da parte della Regione per assumere anche un solo dipendente. "Si tratta", spiega la Regione, "di un passaggio fondamentale che segna la chiusura di una fase storica che ha relegato una generazione di medici, tecnici e infermieri del Lazio al precariato e senza certezze sul proprio futuro, a seguito dei disastri nella gestione finanziaria e il grande deficit di bilancio".

Di fatto si procederà già quest'anno all'assunzione di quasi 2000 persone tra precari da stabilizzare e nuovi assunti. "Con l’avvio della stabilizzazione dei precari", aggiunge la Regione, "viene riconosciuto l’impegno e la grande professionalità di chi da anni lavora nella sanità del Lazio".

Si completa quindi il percorso normativo che permetterà da oggi alle Asl di procedere in autonomia, ma nel rispetto del loro budget assunzionale, alle disposizioni previste nel decreto 403 che permettono l’assunzione nel 2017 di 1.947 persone a tempo indeterminato. "Viene superato gradualmente", conclude la Regione, "il blocco del turn over che durava da 10 anni grazie ai conti in ordine dell’attuale gestione".

Il testo unificato precisa la platea dei lavoratori precari che possono accedere alla stabilizzazione, definendo come "servizio maturato" quello effettivamente svolto per gli enti del servizio sanitario regionale. I contenuti generali del provvedimento sono stati illustrati all'Aula dal presidente della commissione Salute e politiche sociali, Rodolfo Lena. "Grazie a questo voto diamo la possibilità alle Asl di procedere ad un numero maggiore di stabilizzazioni, rimuovendo anche delle vecchie limitazioni normative destinate a direttori generali che procedano a nuove assunzioni".

Il testo unificato, infatti, abroga quattro commi dell'articolo 1 della legge di assestamento di bilancio 2008-2010 della Regione Lazio sulle politiche del personale sanitario.

Soddisfatto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Una piccola, grande, rivoluzione. Prima ogni Asl doveva avere l’autorizzazione preventiva da parte della Regione per assumere anche un solo dipendente. Da oggi non sarà più così, le regole chiare e trasparenti saranno fissate prima. In questo modo possiamo aumentare le nuove assunzioni, viene riconosciuto l’impegno e la grande professionalità di chi da anni lavora nei nostri ospedali e nelle tante strutture della sanità e migliora il servizio offerto ai cittadini. Un impegno che avevamo preso e stiamo rispettando, il Lazio va avanti a grandi passi verso la normalità".