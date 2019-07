Congresso dei Testimoni di Geova: in 30 mila "invadono" la Fiera di Roma

Roma accoglie i Testimoni di Geova pronti a “invadere” la Capitale in occasione dei tre grandi congressi in programma a luglio. Tre appuntamenti da tre giorni ciascuno per affrontare il tema “L’amore non viene mai meno”.

Testimoni di Geova a Roma per tre congressi

Trentamila in tutto le presenze previste per i congressi dei Testimoni di Geova a Roma con il primo a concludersi proprio oggi domenica 7 luglio con il battesimo di 40 nuovi discepoli davanti a quasi diecimila delegati provenienti da Lazio e Abruzzo.

“Un’occasione speciale per dimostrare in maniera pratica in che modo l’amore può avere un’influenza positiva nell’unire persone provenienti da diversi ambienti culturali, sociali o etnici” - ha affermato Patrizio Zenobi, portavoce locale dei Testimoni di Geova.

Amore e superamento dei pregiudizi: testimoni di Geova a Roma

Nel corso dei lavori si è visto in che modo i principi biblici possono aiutare le persone a superare ostacoli come un’educazione difficile, una malattia cronica, o la povertà. Il programma del sabato per esempio ha evidenziato come alcuni princìpi della Bibbia aiutano mariti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Il discorso pubblico dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, ha mostrato come affrontare e superare il pregiudizio e l’odio.

Gli altri congressi in programma alla Fiera di Roma - in lingua italiana – si terranno nei prossimi due week end. In queste occasioni saranno presenti anche delegati provenienti da Umbria, Molise, Toscana. Oltre che in italia-no, i congressi saranno presentati in altre 14 lingue, tra le quali la lingua dei segni italiana (LIS).

“Gli abitanti di Roma – sostiene Zenobi - saranno felici di accogliere l’afflusso di visitatori nei numerosi bar, ristoranti, hotel e nei luoghi di interesse turistico”.