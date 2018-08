Il 'miracolo' della neve a Santa Maria Maggiore, strade chiuse e deviazioni

Tutto pronto a Santa Maria Maggiore per il 'miracolo' delle neve d'agosto (qui la notizia). Come avviene dal 1983 anche quest'anno sarà riproposto lo straordinario spettacolo nella zona dell'Esquilino. Al fine di permettere la rievocazione storica verranno attuate delle chiusure e delle deviazioni stradali.

Miracolo della neve a Roma 5 agosto 2018. Le strade chiuse

In particolare lo spettacolo e le deviazioni saranno attuate dalle 18:00 sino a cessate esigenze di sabato 5 agosto. Eccole nel dettaglio: Piazza di Santa Maria Maggiore; Via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra Piazza di Santa Maria Maggiore e Via Carlo Cattaneo; Via Carlo Cattaneo, nel tratto compreso tra Via Napoleone III e Via Carlo Alberto; Via Urbano Rattazzi, nel tratto compreso tra Via Napoleone III e Via Carlo Alberto; Via dell'Esquilino; Piazza dell'Esquilino, nel tratto compreso tra Via dell'Esquilino e Via Cavour e tra Via Cavour e Via di Santa Maria Maggiore; Via di Santa Maria Maggiore, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Liberiana; Via Liberiana; Via dell'Olmata; Via di Santa Prassede, nel tratto compreso tra Piazza di Santa Maria Maggiore e Via San Giovanni Gualberto; Via San Giovanni Gualberto; Via Merulana, nel tratto compreso tra Piazza di Santa Maria Maggiore e Via di San Martino ai Monti/Via di San Vito.