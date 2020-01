Oroscopo Paolo Fox 2020, le previsioni dell'astrologo segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2020: tutte le sorprese che le stelle hanno in serbo per questo nuovo anno. Ecco come sarà il 2020, segno per segno raccontato dall'astrologo più famoso d'Italia. Pronti per scoprirlo insieme?

Cancro

Se avete, una relazione particolarmente complicata, la storia può andare in contro ad altre difficoltà perché Giove e Saturno sono in opposizione. Il mese più duro sarà la prima metà di aprile, già dalla seconda e fino a maggio e giugno ci sarà più libertà. Pronti per un cambio di scena in primavera? Il momento principalmente florido per il segno del cancro è agosto: mese indicato per vivere nuovi amori e sbloccare tante situazioni. Siete grandi artisti, mettetevi d’impegno.

Acquario

Una iniziale fatica nei primi mesi dell’anno lascerà poi il posto a una serenità più concreta. Se da anni fate le stesse cose, escogiterete un modo per avviare un cambio di passo. Il momento top dell’anno è giugno, avrete anche la forza di troncare con alcune persone del passato che vi hanno stufato. Nel 2020 rivedete i rapporti di coppia e approfittatene per capire che cosa volete davvero.

Scorpione

Scorpioni d’Italia, è l’anno delle intuizioni per voi. Il 2020 si divide in due parti per i nati sotto questo segno, una prima parte sarà dedicata agli sviluppi professionali, potrete addirittura ricevere nuove proposte, la seconda parte invece avrà bisogno di tutta la vostra forza per essere eccellente. A settembre, grande forza in ambito sentimentale. Nella seconda metà dell’anno avrete l'intuizione di attuare un piccolo cambiamento di vita in ambito professionale.