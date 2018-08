"Notti di cinema a Piazza Vittorio" giovedì 16 agosto l'anteprima di 'Resta con me'

La rassegna "Notti di cinema e... a piazza Vittorio" presenta ai propri spettatori una anteprima per giovedì 16 agosto. In programmazione Resta con me, una storia vera trasposta sul grande schermo da Baltasar Kormákur e interpretata da Shailene

Woodley e Sam Claflin che sarà nelle sale da mercoledì 29 agosto.

I due attori, idoli dei giovanissimi, vestono i panni rispettivamente di Tami e Richard, una coppia pronta a salpare con la propria barca da Tahiti alla California in un viaggio che si preannuncia memorabile. Dopo le prime giornate, fatte di sole accecante e blu a perdita d’occhio, i due si imbattono in un potente uragano che risucchia l’imbarcazione e li lascia a un passo dalla morte.

Al risveglio, la ragazza trova Richard privo di sensi e la radio rotta mentre si rende conto che il porto più vicino dista migliaia di chilometri: la attende una corsa contro il tempo per assicurarsi la sopravvivenza e salvare l’uomo che ama.