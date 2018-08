"Notti di cinema aPiazza Vittorio", due grandi anteprime: "Mamma mia! Ci risiamo" e "Come ti divento bella"

La rassegna "Notti di cinema e... a piazza Vittorio" presenta ai propri spettatori due anteprime di alto livello nelle serate di domenica 12 e lunedì 13 agosto. Si tratta del musical "Mamma mia! Ci risiamo" e della commedia romantica "Come ti divento bella". L'appuntamento per entrambe è alle ore 21, con costo fissato a 7euro.

"Mamma mia! Ci risiamo"

Domenica 12 agosto verrà proiettato il sequel del musical che ha fatto ballare una generazione sulle note degli ABBA. A dieci anni da "Mamma Mia", si ritorna nella magica isola greca di Kalokairi, a seguire i nuovi risvolti della storia di Donna e di sua figlia Sophie, in un costante incrocio tra passato e presente: un modo per capire, finalmente, come le scelte fatte da Donna in gioventù hanno influenzato il suo essere mamma e anche sua figlia.

Il film segna il ritorno del cast originale: il Premio Oscar Meryl Streep nella parte di Donna; Julie Walters in quella di Rosie; Christine Baranski in quella di Tanya; Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e il premio Oscar Colin Firth tornano nei ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry). Tra i nuovi membri, invece, Lily James.

"Come ti divento bella"

La sera successiva, lunedì 13 agosto, sarà la volta di "Come ti divento bella", divertente commedia romantica che esplora temi come l'apparenza, l'interiorità e l'amicizia, interpretata da Amy Schumer.

Diretto e sceneggiato da Abby Kohn e Marc Silverstein, il film racconta la storia di una donna che, costantemente in lotta con sentimenti di profonda insicurezza e bassa autostima, un giorno si risveglia dopo una brutale caduta credendo di essere una top model. Con ritrovata sicurezza, inizia a vivere la sua vita senza paura e in maniera impeccabile, fino a quando non si rende conto che il suo aspetto in realtà non è mai cambiato.