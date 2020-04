Roma compie 2.773 anni: dalla terrazza del Campidoglio un omaggio alla Capitale per il suo Natale

Mancano pochi giorni al compleanno di Roma. Il prossimo 21 aprile la città compirà 2.773 anni e per festeggiare un evento così importante, il Comune ha organizzato uno spettacolo ambientato tra i musei capitolini e i fori imperiali.

Non sarà un evento che chiamerà a raccolta i cittadini nelle piazze per evidenti misure restrittive dovute alle norme anti-contagio: uno spettacolo interpretato da Max Giusti, con la collaborazione di altri professionisti, sarà l’omaggio che il Campidoglio dedicherà a Roma. L’evento andrà in onda su Rai 2, durante la trasmissione Patriae il 21 aprile. Già a partire dal giorno successivo sarà disponibile sul sito e i canali social di Roma Capitale.

“Sono passati 2.773 anni dal 21 aprile 753 a.C., giorno in cui si celebra la fondazione della nostra città. Quest’anno per Roma e per tutta l’Italia sarà un compleanno particolare, vista l’emergenza coronavirus - ha detto la sindaca Virginia Raggi - Nonostante tutto vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio: insieme ce la faremo. Roma e l’Italia ne hanno viste tante e riusciremo a superare anche questo momento difficile. Ringrazio Max Giusti, per la sua gentilezza e disponibilità, e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo omaggio a Roma e agli italiani”.