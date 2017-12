Musei in Musica: ventimila biglietti staccati per la nona edizione

La nona edizione di Musei in Musica si è rivelato un successo. Nonostante le temperature estremamente rigide che hanno caratterizzato la serata del 9 dicembre, sono stati tanti i cittadini che dalle 20 alle 2 di notte, hanno approfittato dell'occasione. Si parla di circa 20mila romani che hanno partecipato all'evento, organizzato in oltre 30 siti, tra musei e spazi culturali.

Una partecipazione diffusa

Dal centro alla periferia, i biglietti staccati sono stati moltissimi. Tremila solo ai Musei Capitolini, mille e cento all'Ara Pacis. Ma il successo ha raggiunto anche zone meno centrali, come via Ostiense. Lì, al concerto tenutosi nella storica sede della Centrale Montemartini, sono andate ben mille persone. "Il dato è positivo – ha commentato l'assessore alla cultura Luca Bergano – sono soddisfatto del risultato" tenuto anche conto del ponte dell'Immacolata e del forte freddo.

Un ponte tra passato e presente

"L'iniziativa – ha ricordato l'assessore Bergamo – fa parte delle attività che con le istituzioni culturali stiamo organizzando per rendere i diversi luoghi diffusi nella città , di cui i Musei sono una parte e le Biblioteche un'altra, dei presidi culturali". Vale a dire degli spazi nei quali le persone "possono godere in senso ampio della creativita' contemporanea e del patrimonio culturale". L'iniziativa svoltasi nella notte del 9 dicembre, in gran parte ad ingresso gratuito, si iscrive proprio in questa cornica. " Fare Musica nei musei e' un modo per unire due dimensioni: il patrimonio che riceviamo in eredità e quello che progressivamente costruiamo noi e che lasciamo in eredita' ai posteri - ha chiarito l'assessore capitolino". E la buona risposta di pubblico, ancora una volta, ha mostrato l'apprezzamento dei cittadini all'ormai tradizionale appuntamento culturale.