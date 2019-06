Casal Palocco, le finali regionali dell'80esima edizione di Miss Italia

L'appuntamento con le finali regionali del concorso nazionale Miss Italia, che quest'anno festeggia il suo 80° compleanno è fissato per domenica 30 giugno alle ore 22.00 presso il centro commerciale “Le Terrazze” di Casal Palocco (piazza Filippo il Macedone). In occasione della rassegna “Le Terrazze sotto le Stelle”, si svolgerà la prima finale regionale con l’assegnazione della fascia “Miss Sorriso Lazio 2019”, titolo che consente l’accesso alle prefinali nazionali in programma a fine agosto.

Le 40 concorrenti e il ricordo degli ultimi 80 anni di storia

Il programma della nuova edizione del concorso è ancora “top secret” e sarà presto svelato dalla patron del concorso Patrizia Mirigiliani, che ha tuttavia già reso noto l’accesso diretto alla finalissima delle miss vincitrici del titolo regionale più importante, come ad esempio Miss Lazio, che saranno dunque comprese nelle 40 finaliste. Alle prefinali nazionali, invece, giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia. Ancora da ufficializzare la località che le ospiterà. Domenica saranno in gara 40 concorrenti, presentate da Margherita Praticò e dirette dal regista Mario Gori.

“Miss Sorriso Lazio”, il primo titolo messo in palio dalla Delta Events – esclusivista del concorso per il Lazio e l’Umbria – vuole proprio creare un ideale collegamento con le origini del concorso, che inizialmente si chiamava “5000 lire per un sorriso”. Proprio per questo motivo nel corso dello spettacolo sarà possibile rivivere gli 80 anni del concorso attraverso un tributo a otto dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio da Miss Italia e che saranno protagoniste di altrettanti videoclip, uno per ogni decennio: Silvana Mangano (1939/1949), Sophia Loren (1950/1959), Stefania Sandrelli (1960/1969), Anna Kanakis (1970/1979), Maria Grazia Cucinotta (1980/1989), Anna Valle (1990/ 1999), Miriam Leone (2000/2009), Giusy Buscemi (2010/2019).

La sfilata delle concorrenti

Le concorrenti sfileranno in abiti da gran sera della stilista Maria Celli - creazioni in seta, organza e ricami in cristalli preziosi – e con le nuove collezioni di tendenza per la sposa 2019/20 della storica maison romana. In giuria siederanno diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Aida Yespica, Filippo Bisciglia, Bruno Conti, Francesca Brienza e Grazia Schiavo, che affiancheranno la giuria tecnica, mentre il divertimento sarà assicurato dalle esilaranti battute del comico Dado. E, subito dopo la proclamazione, una grande torta per festeggiare gli 80 anni del concorso Miss Italia.