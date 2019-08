Miss Italia 2019, ecco chi sono le otto finaliste del Lazio 

Manca davvero poco all’ottantesima edizione del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Il 6 settembre, dalla splendida cornice del Palazzo del Turismo di Jesolo, 80 finaliste si disputeranno il titolo di reginetta di bellezza. Chi sono le miss in concorso per il Lazio? Sono otto le ragazze che fino ad ora hanno superato le selezioni regionali e che sfileranno davanti a giudici e telespettatori per conquistare il titolo di “Miss Italia”.

Ecco chi sono le otto miss del Lazio che sognano la fascia di Miss Italia 2019

Flavia Natalini, miss Lazio 2019, viene dalla zona dell’Ardeatina, ha 23 anni è alta 1,70 con capelli biondi occhi verdi. I suoi hobby sono la palestra, la lettura e i viaggi. Diplomata al Liceo Linguistico, prenderà l’Accademia di Moda e Costume e il suo sogno è diventare stilista, aprire un rifugio per gli animali.

Ilaria del Vescovo, miss cinema Lazio viene dalla provincia di Rieti e ha 20 anni. È alta 1.73 con capelli castani e occhi azzurri. Studia giurisprudenza, è appassionata di cinematografia, suona il pianoforte e non ha un sogno preciso, vive la vita giorno per giorno.

Valentina Pesaresi, miss cinema Roma viene da Testaccio, ha 18 anni è alta 1.73 con capelli biondi e occhi verdi, frequenta l’istituto Tecnico per il Turismo e studia danza classica, moderna e contemporanea, sogna di diventare attrice, sfondare nel mondo del cinema e fare di questo lavoro un’arte.

Francesca Tramice, miss Rocchetta Bellezza Lazio 2019, vive nel quartiere dell’Olgiata e ha 19 anni. È alta 1.76 con capelli castani e occhi azzurri, ha frequentato il liceo scientifico, ama ballare, soprattutto hip hop, il suo sogno è affermarsi come fotomodella.

Lucilla Noti, Miss Miluna Lazio viene dal litorale, da Anzio. Ha 19 anni, alta 1.78 e con capelli castani e occhi marroni. Diplomata al Liceo Scientifico, studia Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza, pratica il nuovo e sogna di fare la modella o aprire un’azienda nel campo della moda.

Chiara Filippi, da Pomezia è Miss Sorriso 2019, alta 1.73 ha i capelli biondi e gli occhi verdi, deve frequentare il V° anno di liceo scientifico e sogna di diventare una brava stilista.

Lucrezia Terenzi è Miss Etruria 2019, viene da Cerveteri e ha 20 anni. È alta 1.74 con capelli castani e occhi castani ed è diplomata all’Istituto Tecnico per il Turismo. I suoi hobby sono la fotografia e i viaggi e sogna di fare l’attrice.

Susanna Giovanardi, miss 365 viene dall’Eur. Ha 20 anni, è alta 1.80 e ha capelli castani e occhi verdi. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico sportivo, è iscritta al al primo anno si scienze motorie. Gioca a tennis a livello agonistico dall’età di 5 anni, legge libri gialli, ascolta musica, passeggia per Roma e sogna di diventare una campionessa di tennis.

Le concorrenti in gara dalle altre regioni d’Italia

Segue il Veneto, con 7 ragazze in finale, la Lombardia e la Sicilia con sei finaliste. Cinque ragazze rappresentano il Piemonte e la Valle d’Aosta, altrettante la Campania e la Puglia. Seguono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche con 4; Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna con 3. Hanno solo due candidate il Molise e la Calabria.