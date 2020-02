Storia della nascita di un movimento, 'Grande come una città' diventa un libro

Grande come una città - Reinventare la politica a Roma (Ed. Alegre)

Dai cortili dei palazzi e dai teatri, dalle scuole e dalle biblioteche, dalle occupazioni e dalle strade alle pagine di un libro. Grande come una città, l’esperimento politico e culturale nato nel III municipio grazie alla spinta dell’assessore alla Cultura, lo scrittore e giornalista Christian Raimo, da ormai circa due mesi è anche questo: un libro a più voci nato proprio con l’intento di raccontare quel “movimento politico inedito, plurale e in continua trasformazione” cresciuto tra l’Aniene e la città che va a Nord verso il Raccordo.

È il 5 settembre 2018 quando Raimo, da poco più di un mese nella giunta di Giovanni Caudo, decide di lanciare una ‘Chiamata alle arti’ per dare vita a un progetto culturale diffuso sul territorio. E dal territorio centinaia di persone rispondono organizzando in un anno oltre trecento incontri e trenta gruppi di lavoro. Un movimento culturale, un nuovo modo di fare politica, di partecipare, di essere un territorio.

Il volume raccoglie una quarantina di contributi scritti proprio da coloro che hanno fatto nascere e camminare questo esperimento politico. Un flusso continuo di prospettive sulla città e riflessioni in prima persona che restituiscono la materia di un movimento in formazione che può essere raccontato solo da una voce corale. Una serie di parole chiave costruisce l’ossatura del libro e scandisce i capitoli: manifestare, sorprendere, partecipare, imparare, comunicare, curare, lottare. Ogni autore aggiunge il proprio pezzo, si assume la responsabilità di fare la propria parte, come nella realtà.

Respirare è invece la parola della prefazione, scritta da Alessandro Portelli: “Quello che succede al di là dell’Aniene e che da lì si connette a tante altre esperienze a Roma e nel resto d’Italia, è sicuramente il segnale della possibilità di una città che respira, una città nonostante tutto viva e non domata”.

Iniziare è invece la parola dell’introduzione di Raimo, che oltre ad aver dato il via a Grande come una città ha anche curato i volume: “È un’ambizione politica molto alta: nella stagione dell’antipolitica, immaginarsi – spesso reimmaginarsi – ogni giorno di essere attivisti, e lasciare che questa dimensione poltica si conquisti uno spazio sempre più importante nelle nostre vite. Eppure questa cosa è accaduta”.

Alegre, 224 pagine,15 euro

A cura di: Christian Raimo

Prefazione: Alessandro Portelli