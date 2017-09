Gita fuori Roma: ecco cinque città per una giornata di relax

E’ tempo di gite fuori porta, di giornate di relax e di avventure. Un’intensa settimana di lavoro non può che concludersi lontano dalla città, dal caos e dal traffico. Ecco cinque idee dove trascorrere il week end con famiglia e amici.

Tarquinia (Viterbo)

A poco più di 100 km da Roma si trova la città di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Con circa 16mila abitanti è considerata una delle cittadine più particolari della zona. Il luogo ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta lontani dallo stress. Un’occasione per visitare anche la necropoli di Montenerozzi o il museo nazionale etrusco.

Belmonte in Castello (Frosinone)

Con una popolazione che non supera i mille abitanti è di certo uno dei posti meno caotici del territorio. Collocato sulla vetta del monte Morrone, Belmonte in Castello è ricco di architetture religiose, militari e siti archeologici. Basti pensare ai resti dell’acquedotto romano o alla torre e alla cinta muraria. Qui è ottima la produzione di vini.

Cittareale (Rieti)

Un vero e proprio gioiello per chi sogna di trascorrere una giornata al contatto con la natura ma immerso nella storia. Non c’è luogo migliore di Cittareale. Poco più di 500 abitanti si trova a circa 900 metri sul livello del mare. Non mancano luoghi di interesse come la chiesa di San Pietro che conserva un trittico del 1500. Qui è stata rinvenuta anche la villa dove nacque l’imperatore Tito Flavio Vespasiano.

Gaeta (Latina)

E’ ancora tempo di mare e di passeggiate sulla spiaggia. E’ sufficiente allontanarsi qualche chilometro dalla Capitale per giungere a Gaeta, in provincia di Latina. Qui tra i negozi al centro città e il paesaggio offerto dal mare è praticamente impossibile non lasciarsi coccolare per un’intera giornata. Ideale per coniugare natura e buon cibo.

Nettuno (Roma)

A poco più di 50 km dalla Capitale ma ancora nel comune capitolino si trova la città di Nettuno. Il borghetto arroccato sul mare offre diverse alternative per trascorrere una giornata in compagnia e per deliziare il palato con piatti tipici e specialità soprattutto marinare. E’ possibile poi visitare anche la Torre Astura, la torre costiera fortificata ubicata sul mare.