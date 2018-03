Gita fuori porta: cinque luoghi da non perdere a due passi da Roma

“Desidero partire: non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a Sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio o eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi giorni”. Trasformare in realtà un desiderio di evasione, così come lo è stato per il celebre scrittore portoghese Fernando Pessoa, non è difficile, anzi: andare alla scoperta di nuovi posti non lontani da Roma è davvero un gioco da ragazzi.

A Poggio Mirteto: il borgo fondato nella prima metà del '200

Rieti - Poggio Mirteto è uno dei comuni della provincia di Rieti che dista dalla capitale circa 50 km in direzione nord. È abitato da oltre 6mila persone e vanta un discreto numero di luoghi di interesse proprio grazie alla sua posizione geografica e alle fattezze del territorio. Fondato nella prima metà del ‘200, Poggio Mirteto è stato qualificato come città nell’ottocento. Qui è possibile visitare la cattedrale dell’Assunta in piazza Martiri della Libertà dopo aver percorso il lungo viale alberato e ancora la Chiesa di San Paolo con notevoli affreschi. Porta Farnese, Torre dell’Orologio sono altri monumenti da visitare passeggiando tra le strade di Poggio Mirteto.

Il relax di Fontana Liri divisa tra due centri abitati

Frosinone – Fontana Liri è un piccolo comune in provincia di Frosinone. Conta appena 3000 abitanti ed è arroccato su uno dei promontori del frusinate. In realtà, prima di essere territorio Laziale, Fontana Liri è stata sotto la “giurisdizione” della provincia di Caserta in Campania fino al 1930. Il suo nome deriva dalla presenza di una fontana al centro della piazza principale, la nota “fontana Abballo”: l’aggiunta del nome Liri invece è da ricercare nel passaggio del vicino fiume Liri appunto. Suggestivo e ricco di storia, Fontana Liri è l’ideale per una gita fuori porta non eccessivamente lontano dalla città dove lasciarsi trascinare dal fascino delle bellezze architettoniche, non ultimo quello della fontana, appunto, e dal paesaggio mozzafiato mentre si percorrono le strade che dividono il comune in due centri abitati.

Dal tempio di Apollo alle spiegge di Punta Cetarola: benvenuti a Itri

Latina – Itri conta poco più di 10mila abitanti e ha tra i tanti vantaggi il pregio di essere collocato in una posizione strategica che offre la possibilità della montagna come del mare. Non solo: a Itri anche tante occasioni di passeggiare immersi nella storia e lasciarsi trasportare dalla magia del castello sulla collina di Sant’Arcangelo o ancora il Forte di Sant’Andrea e il Tempio di Apollo di cui sono ancora visibili le cisterne. A completare un itinerario di storia e architettura ecco il convento di San Francesco e il Monastero di San Martino. Ma Itri è anche mare e spiagge come Punta della Cetarola, la costa rocciosa e frastagliata e la Spiaggia della Flacca Antica.

Tarquinia: patrimonio dell'Unesco

Viterbo – Nel cuore della maremma laziale è collocato il comune di Tarquinia: a poca distanza da Roma, una gita fuori porta qui offre la possibilità di ammirare monumenti importanti come la Necropoli di Monterozzi al cui interno sono custoditi affreschi della pittura antica che risalgono a prima dell’età imperiale o il Duomo Tarquinia. Il centro storico, caratteristico e suggestivo consente un’occasione di svago dalla routine del quotidiano. La passeggiata a Tarquinia diventa ancora più spensierata grazie alla comodità di avere sul proprio cellulare tutte le informazioni necessarie riguardo il patrimonio culturale e non, poiché è la prima città patrimonio dell’Unesco dotata del QR-code.

Ad Ariccia non solo porchetta

Roma – “Andiamo a pranzo ad Ariccia domenica?”. E’ questa la classica frase che si ascolta spesso soprattutto nei weekend primaverili quando comitive di amici si organizzano da Roma o città limitrofe per trascorrere una giornata fuori porta qui: il luogo sacro della “porchetta”. Ariccia però non è solo gastronomia eccezionale ma anche un posto dove poter ammirare le architetture della collegiata di Santa Maria Assunta o il santuario di Santa Maria di Galloro e ancora il lungo ponte che offre una vista mozzafiato. E così la “porchetta” diventa solo uno dei pretesti per concedersi una domenica di relax lontano dal caos e il traffico della città.

