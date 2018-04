Fuggire da Roma per una gita fuori porta: le cinque proposte del week end

“Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi andare. Darsi tempo, stare seduti in una casa da tè a osservare la gente che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli e poi seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro, con l’amico di un amico di una persona che si è appena incontrata e il posto più scialbo, più insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro d’umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove. La miniera è esattamente là dove si è: basta scavare”. L’importanza del viaggio e della scoperta Tiziano Terzani l’ha raccontata anche nel libro “Un indovino mi disse”. E non difficile coniugare la scoperta con “l’evasione”, il relax: lontano dal caos e dal rumore prepotente della città. Ecco cinque idee per una gita fuori porta, un momento di spensieratezza.

Latina – L’origine del nome deriva dall’aggettivo latino formus: caldo. Una terra, quella di Formia, che bene sintetizza l’armonia tra il mare e la montagna e che offre una scelta variegata offrendo un’alternativa valida alla domenica di città. Oltre alla possibilità di ammirare le architetture religiose, tra tutte una nota di rilievo merita la chiesa di Sant’Erasmo con tre navate di stile rinascimentale, e le architetture militari come i resti del castello Angioino e il castello Miramare (oggi un albergo), ci sono mausolei e antiche opere d’arte. Il cisternone, le rovine del teatro romano, tomba di Cicerone, Torricella Sepolcro sono luoghi ideali da visitare in una giornata di domenica primaverile dove concedersi un pranzo sulla spiaggia non è un lusso ma una reale possibilità.

Rieti – Nel 2015 Amatrice è entrata nell’elenco dei borghi più belli d’Italia, nell’agosto dell’anno successivo un violento sisma ha causato molte vittime sfiancando una città che ha tutta l’intenzione di ripartire e lo ha fatto già da tempo. E’ proprio qui che dall’estate dello scorso anno hanno riaperto alcuni ristoranti, otto per l’esattezza, che propongono il piatto che ha reso famosa Amatrice in tutta Italia e anche all’estero: l’amatriciana. A pochi chilometri da Roma, quindi, immersi nel verde ai piedi dei monti della Laga e sulle sponde del lago di Scandarello, Amatrice resta un posto carico di significato e trascorrere qui una domenica non solo aiuta a rilassarsi ma anche a favorire il rilancio dell’economia.

Roma – Il sole e il mare con il caldo primaverile restano un connubio perfetto soprattutto se questo posto magico si trova a pochi chilometri da Roma. Facilmente raggiungibile in treno ma anche in auto e in moto, Anzio resta una tra le scelte vincenti per una gita fuoriporta. Costeggiare il litorale per arrivare direttamente sul mare e passeggiare tra le strade del centro lasciandosi coccolare da odori e profumi tipici di una città di mare. Non solo: ad Anzio è impossibile non farsi tentare dai tanti ristoranti che hanno le specialità di mare tra i piatti tipici. Il museo dello sbarco, i ruderi della Domus Neroniana e la riserva naturale regionale Tor Caldara completano fanno il resto e completano la gita.

Viterbo – A poco meno di 70 km da Roma sorge la cittadina di Civita Castella, in provincia di Viterbo. La sua collocazione geografica e il numero non eccessivo di abitanti (conta all’incirca 16mila residenti) le consentono di essere un luogo deputato alla “pace dei sensi”. E’ ricca di aree templari, necropoli e santuari: tra tutti il Duomo la cui costruzione della facciata risale al XII secolo, la struttura è abbellita da importanti e particolari mosaici. Ancora il Forte Sangallo fatto costruire da Alessandro VI Borgia e l’area archeologica di Vignale, la necropoli della via Amerina.

Frosinone - Roccasecca si trova all'ingresso di due gole che danno accesso alla valle di Comino e nel Medioevo ha sviluppato la sua grande fattezza di comunità. Tra i monumenti e i luoghi d'interesse meritevoli di attenzione non possono non figurare il Castello dei Conti d'Aquino e la chiesa di San Tommaso d'Aquino al Castello che si trova sotto il presidio fortificato e conserva ancora la pianta gotica a croce latina con gli affreschi ottocenteschi. Un luogo ideale per trascorrere una giornata lontano dal rumore della città.

