Gaia Venturini: è una 18enne di Roma nord Miss Grottaferrata 2018

Ha i capelli biondi e gli occhi Gaia Venturini, la diciannovenne di Roma nord che nella serata di venerdì ha indossato la corona di Miss Grottaferrata 2018. L’ultima selezione provinciale del concorso, organizzata da Delta Events, si è svolta nella cornice di Casa Brunori, regno incontrastato dell’omonimo chef.

Miss Grottaferrata 2018

La neo eletta miss, residente alla Cerquetta, presto studentessa presso la facoltà di psicologia e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo: davanti a lei altre due tappe regionali importanti della selezione. Sono infatti ancora disponibili tre titoli: domenica sera a Gavignano (RM) si assegnerà la fascia di “Miss Cinema Lazio 2018” e il 31 agosto a Montalto di Castro (VT) quelle di “Miss Etruria 2018” e, soprattutto, “Miss Lazio 2018”, il titolo più importante della regione.

La sfilata delle Miss

Le ragazze, dirette da Mario Gori, hanno sfilato in abito da sera, in costume da bagno e con il tradizionale body da gara, davanti alla giuria, prettamente tecnica, composta da Piero Consoli (fotografo di moda e presidente di giuria), Mara Urbinati (agente regionale Miluna), Pietro Cecalupo (indossatore), Francesco Termine (make up artist), Luca Corsetti (fotografo) e Tommaso Capezzone (personal trainer).

La classifica delle Miss

A Margherità Praticò il compito di leggere la graduatoria finale. Miss Grottaferrata 2018 Gaia Venturini , 2a classificata Federica Fiorelli, 18enne di Roma (quartiere Aurelio), capelli castani, occhi marroni, alta 178 cm. Studentessa al liceo linguistico, deve frequentare l’ultimo anno. Pratica fitness e ama ballare. Sogna di diventare una brava modella. Ancora 3a classificata Roberta Caciotosto, 24enne romana residente a Montemario, capelli biondi, occhi azzurri, alta 173 cm. Laureanda in beni culturali, pratica nuoto e fitness e ama leggere. Il suo sogno? Diventare una brava attrice. A seguire la 4a classificata Aurora Valrese, 19enne di Cassino residente a Cervaro (FR), capelli biondi, occhi marroni, alta 162 cm. Deve frequentare il secondo anno alla facoltà di servizio sociale, pratica nuoto, ama uscire e fare shopping. Anche lei sogna una carriera da attrice. E ancora la 5a classificata Enrica Timperi, 18 anni, romana di Tor Sapienza, alta 175 cm., castana, occhi marroni, diploma scientifico in tasca, inizierà ora medicina. Pratica pallavolo, suona il pianoforte e ama disegnare. Studia per diventare un bravo medico. Infine la 6a classificata Valeria Umbro, 18enne romana residente a S. Cesareo, alta 164, capelli castani, occhi marroni. Deve frequentare il quinto anno di liceo artistico. Pratica danze latine (soprattutto salsa cubana), studia recitazione e ama la fotografia. Ha un blog di moda. Il suo sogno? Far strada nel cinema o nella moda.

Le prossime tappe del concorso

Con la fascia conquistata Gaia accede, come detto, alle ultime due finali regionali, passaggio obbligatorio per conquistare uno degli ultimi tre passaporti per le pre-finali nazionali di Jesolo (VE), in programma dal 3 all’8 settembre. Nel capoluogo veneto arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 17 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.