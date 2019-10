Festa del Cinema. Roma stende il red carpet, da Scorsese a John Travolta: ecco chi ci sarà

Sobria, elegante e affascinante come Greta Garbo che ne è l'immagine ufficiale, ma anche fresca e curiosa come chi ha solo quattordici anni: è questa la doppia anima della quattordicesima Festa del Cinema di Roma che animerà la Capitale dal 17 al 27 ottobre.

La Festa del Cinema di Roma all'Auditorium

L'Auditorium Parco della Musica sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Accanto all'Auditorium il Villaggio del Cinema con stand in acciaio, vetro e legno appositamente realizzati per la manifestazione e i suoi visitatori; nella Frecciarossa Cinema Hall, firmata Ferrovie dello Stato, le proiezioni dei film con tema 'il viaggio'.

Una Festa del Cinema "diffusa"

Ma la Festa del Cinema di Roma coinvolgerà l'intera città: dal MAXXI al Teatro Palladium, Casa del Cinema, Casa del Jazz, MACRO Asilo, ma anche Rebibbia, il policlinico Gemelli e le sponde del Tevere tra Castel Giubileo, Foro Italico, Ponte della Musica e Isola Tiberina.

"Questa è una festa che ha la freschezza dei suoi quattordici anni ma che ha scelto - qui il riferimento all'icona di Greta Garbo - di comunicare come sempre il fascino del divismo immortale con un cinema che guarda anche al futuro. Tra i fil rouge dell'edizione - ha detto Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma - la musica, il tema dell'ambiente e della sostenibilità ma anche l'attenzione al femminile (19 le registe presenti ndr). Non ultimo l'aspetto della curiosità con l'auspicio che questa Festa sia un tappeto rosso verso le sale, verso il cinema".

"Una Festa e non un Festival" - ha voluto sottolineare Antonio Monda, per il quinto anno direttore artistico della kermesse. "I grandi artisti che arrivano alla Festa del Cinema di Roma vengono a condividere il loro amore per il cinema, non vengono per promuovere un'opera o ritirare premi. Questo per noi è un grande riconoscimento".

La Festa del Cinema di Roma in crescita

Un prestigio sottolineato anche dal successo delle pellicole scelte e dai numeri. "Negli ultimi tre anni due film presentati alla Festa di Roma hanno vinto l'Oscar: Moonlight e Green Book, il primo dei quali presentato addirittura in apertura".

Una festa in crescita: "Lo scorso anno il pubblico è salito del 6%, del 30% se parliamo degli ultimi anni. Una cifra strordinaria e assolutamente inedita - ha aggiunto Monda - tra i maggiori festival internazionali".

I film della Selezione Ufficiale

Trentatre i film della selezione ufficiale. Il più atteso è sicuramente The Irishman di Martin Scorsese, con il regista che ha scelto proprio la Festa del Cinema di Roma per presentare la pellicola con protagonisti Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Ma anche Waves di Trey Edward Shults, Downtown Abbey di Michael Engler; Hustlers, film sul mondo delle spogliarelliste con Jennifer Lopez, “che non ci sarà” - annuncia Monda; e Pavarotti, il documentario di Don Howard dedicato al grande tenore.

Tre i film italiani della Selezione Ufficiale: Il ladro di Giorni di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, il documentario di Alessandro Piva "Santa Subito" e "Tornare" di Cristina Comencini come film di chiusura.

Il premio del pubblico

Gli spettatori saranno protagonisti della 14esima Festa del Cinema di Roma assegnando il Premio del Pubblico BNL. Attraverso l'applicazione MyCicero e sul sito www.romacinemafest.org sarà possibile esprimere il proprio voto sui film in programma.

Incontri ravvicinati alla Festa del Cinema di Roma

Intorno alle proiezioni gli immancabili Incontri Ravvicinati: tra i protagonisti John Travolta, Edward Norton, Ron Howard, Benicio Del Toro e anche Bill Murray e Viola Davis, con questi ultimi due che riceveranno il premio alla carriera.

Alla Festa del Cinema di Roma omaggi, restauri ed eventi speciali: tra gli omaggi quello a Carlo Vanzina. Il cinema è una cosa meravigliosa; nei restauri Fellini Satyricon, tra gli eventi speciali invece Interdependence, undici storie originali sui cambiamenti climatici; "Cecchi Gori - Una famiglia italiana"; "Illuminate", il docu-film sulla pioniera della moda a livello mondiale Laura Biagiotti e "Negramaro. L'anima vista da qui" - uno speciale incontro tra parole e musica.

Dunque nella Città Eterna tutto pronto per la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

La "magia" della Festa del Cinema di Roma

"Una magia. Una storia che ogni anno si arricchisce" - il commento della Sindaca Virginia Raggi. "C'è un'economia forte delle tantissime imprese attive nell'audiovisivo, ricca di professionisti e maestranze che sono il segno dell'eccellenza romana in questo settore. Contribuire alla Festa del Cinema vuol dire sostenere le loro preziose capacità e un'arte appassionante come quella del cinema".

"Il primo motivo del successo della Festa del Cinema va cercato nell'amore dei romani per i film, per i mondi e i sogni che essi schiudono, per chi li crea e per chi li interpreta. Lavoriamo - ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - perchè il cinema continui ad essere elemento vivo nella nostra regione".