Estate Romana 2018: concerti, cinema e teatro. Gli appuntamenti di Ferragosto

Vacanze romane e tanti appuntamenti nel Ferragosto dell'Estate Romana 2018

Borgo medievale di Ostia Antica

Ad animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica c’è la manifestazione Ferragostia Antica a cura dell’Associazione Culturale Affabulazione, in programma dal 13 al 16 agosto. Una festa che alterna performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Per martedì 14 agosto è prevista la visita guidata performativa Donne senza tempo al Borgo di Ostia Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Mercoledì 15 agosto invece le strade del Borgo saranno animate da performance urbane site specific che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi. A partire dalle 20 a coinvolgere il pubblico saranno l’energia dei Camillo Cromo Marchin’ Band e il bizzarro duo clown Eccentrici Dadarò con l’esibizione Vote for; alle 22 lo scoppiettante spettacolo l’Ora del Thè portato in scena da Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ‘50, che con brio, ironia e rock'n'roll racconta di donne complici che intrecciano abilmente le tecniche di fuoco, teatro, clown, danza e musica.

Escursioni Urbane

Continuano le escursioni urbane per coloro che amano esplorare inconsueti aspetti o luoghi della città. È in arrivo (dal 20 al 26 agosto) la IV edizione di IF/INVASIONI (DAL) FUTURO* 2018 esperimento cittadino di ‘disseminazione’ di storie della fantascienza, a cura dell’Associazione Culturale Lacasadargilla. Le narrazioni di J. G. Ballard disegneranno una sorta di racconto dislocato per la città con una scatola sonora che, come fosse la sonda spaziale ‘Rosetta’, porterà in alcuni quartieri le struggenti distopie dello scrittore inglese, offerte gratuitamente all’ascolto in cuffia a ogni passante.

Ferragosto 2018 con l'Estate Romana

Tanti gli appuntamenti previsti per il 14 e 15 agosto. Per gli amanti della musica classica la rassegna Concerti del Tempietto - Notti Romane Al Teatro Marcello propone martedì 14 agosto il concerto di Emanuele Frenzilli che esegue al pianoforte brani di Schubert, Skrjabin, Petrassi, Chopin. Mercoledì 15 agosto appuntamento con il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il musicista giapponese Hiroshi Takasu che al pianoforte suona musiche di Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-Saëns, Elgar e Liszt. I concerti iniziano alle 20.30.

Musica al Celio

Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village Celimontana ha in programma martedì 14 agosto il concerto di musica swing con Adriano Urso Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz con i Jazzincase (KikiOrsi, voce; Danilo Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e contrabbasso; Claudio Trinoli, batteria). I due concerti iniziano alle 22 e sono ad ingresso gratuito.

Arena cinema a Garbatella

Per gli amanti del cinema, l’Arena Garbatella in piazza Benedetto Brin, proietta, a cura di Olivud srl, martedì 14 agosto il film Benedetta follia di Carlo Verdone e mercoledì 15 agosto Contromano di Antonio Albanese. Le proiezioni iniziano alle 21.15.

Notti di Cinema a piazza Vittorio

Per Notti di Cinema E…A Piazza Vittorio, l’Agis Lazio srl propone, all’interno dei giardini della storica piazza romana, martedì 14 agosto il film Il vegetale di Gennaro Nunziante (ore 21 - Sala A) e L’uomo sul treno di Jaume Collet-Serra (ore 21.15 - Sala Bucci), mentre mercoledì 15 agosto in cartellone Made in Italy di Luciano Ligabue (ore 21 - Sala A) e Ready player one di Steven Spielberg (ore 21.15 - Sala Bucci).

Arenaniene a Ponte Nomentano

La manifestazione Arenaniene nel Parco di Ponte Nomentano ha in programma i film Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (martedì 14 agosto) e Benedetta follia di Carlo Verdone (mercoledì 15 agosto). Le proiezioni hanno inizio alle 21.15.

Molo Film Festival a Ponte Milvio

Sulle banchine del Tevere all’altezza di Ponte Milvio, la rassegna Molo Film Festival, a cura dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone alle 21.30 la proiezione ad ingresso libero di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (martedì 14 agosto) e di Adorabile nemica di Mark Pellington (mercoledì 15 agosto).

Teatro a Villa Borghese

Sotto il cielo di Villa Borghese nel Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema, la rassegna Caleidoscopio propone martedì 14 agosto il film In the mood for love di Wong Kar-Wai e mercoledì 15 agosto il film Questione di cuore di Francesca Archibugi. Le proiezioni ad ingresso libero hanno inizio alle 21.

Parco del Cinema a Villa Lazzaroni

All’interno di Villa Lazzaroni la rassegna Parco del Cinema, a cura di Arene diverse, ha in programma le proiezioni di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi (martedì 14 agosto) e Oltre la notte di Fatih Akin (mercoledì 15 agosto). Tutti i film hanno inizio alle 21.15.

L'isola di Roma

Sull’isola Tiberina la manifestazione L’isola di Roma a cura dell’Associazione Culturale Amici di Trastevere, propone sui tre schermi allestiti, le seguenti proiezioni: martedì 14 agosto The party di Sally Potter (21.30 - Arena Groupama), Lasciati andare di Francesco Amato (22 - CineLab) e Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller (22 - Spazio Young). A Ferragosto previste le proiezioni di: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (21.30 - Arena Groupama), Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia (22 - CineLab) e Il gatto di Luigi Comencini (22 - Spazio Young).

Anfiteatro Quercia del Tasso

Per quanto riguarda il teatro all’aperto martedì 14 e mercoledì 15 alle 21 la rassegna Anfiteatro Quercia del Tasso, a cura della Cooperativa La Plautina, porta in scena lo spettacolo La commedia dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata, Marco Belocchi, Enrico Pozzi, Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio, Federico Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo è una tra le commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino.

A-ghost city

Nell’ambito delle esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l’ultima delle camminate notturne del ciclo A-ghost city [nightwalks] curato dall’associazione culturale Stalker. L’appuntamento dal titolo Verso l’Ambasciata delle Comunità d’Esilio prevede la partenza alle 22.30 dall’ingresso della stazione Termini (piazza dei Cinquecento), successivo percorso in metro fino alla stazione Libia (linea B1) e poi camminata con arrivo alle 7 del mattino alla fermata Bologna (linea B). La manifestazione è a ingresso gratuito.

Polo Museale Atac

Per la sera di Ferragosto il Polo Museale ATAC Arte in Viaggio organizzata da Helikonia Indi in collaborazione con Caffè Letterario e ospitata all’interno del Polo museale ATAC, Parco Museo Ferroviario, propone dalle 21.30 una serata gratuita di tango con Patrizia Messina. Un’occasione per scatenarsi con la milonga in una location particolare tra palme e tram storici restaurati.

All'Ombra del Colosseo

Divertimento e risate in All’ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di Colle Oppio a cura di Castellum, che propone martedì 14 agosto alle 21.45 la serata Live Revival ’90 & Cabaret, per celebrare e rivivere in maniera giocosa e goliardica gli anni’ 90. A ricreare le atmosfere di quegli anni le musiche riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red’s Band e cantate da Federico Perrotta e Valentina Olla. Mercoledì 15 agosto alle 21.45 in programma Caveman – L’uomo delle caverne con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo indaga con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze “antropologiche” tra uomo e donna.

Letture nei Giardini di Castel Sant'Angelo

Incontri letterari e musica in programma a Letture d’estate all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo, manifestazione a ingresso libero a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Martedì 14 agosto alle 21 il noto profilo social Lercio presenta il libro Lercio. Lo sporco che fa notizia, edito da Shockdom. Alle 22 concerto dei Traindeville con Ludovica Valori (voce e fisarmonica), Paolo Camerini (contrabbasso, loop), Adriano Dragotta (violino). Mercoledì 15 agosto alle 21.45 concerto di musica jazz Omaggio a Wes Montgomery con Nicola Mingo (chitarra) e Leonardo Borghi (pianoforte).

Teatri d’Arrembaggio

Si segnala infine che continua anche il festival multidisciplinare Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, organizzato dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia con la sua programmazione gratuita di laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica per bambini e famiglie.

Opera Nova Festival 2018

Il 22 agosto riprende la programmazione di Opera Nova Festival 2018, curata dall’Associazione no-profit la Platea con la direzione artistica di Alessio Colella. Dopo aver portato, ad inizio mese, in diverse zone del Municipio XIV tante attività diversificate come street art, poesia e attività per bambini, la manifestazione si sposta nell’area parcheggio in via Castiglioni proponendo altri spettacoli teatrali ed eventi musicali ad ingresso libero.

Teatro Pirandelliano

Si avvia invece a conclusione la XXII edizione della Pirandelliana, la manifestazione teatrale dedicata al maestro siciliano organizzata da La bottega delle maschere nella splendida location del Giardino di Sant’Alessio all’Aventino con le ultime rappresentazioni, tutte alle ore 21, de Il berretto a sonagli (venerdì 10 e domenica 12 agosto) e de I giganti della montagna (sabato 11).

Aggiornamenti su tutte le manifestazioni in programma sull'account social Cultura Roma su Facebook, Twitter e Instagram, e sul sito www.estateromana.comune.roma.it o al numero 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni.