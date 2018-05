Moro e Ultimo cantano San Basilio: "L'eternità, il mio quartiere"

“Stringi le mie mani all’infinito che se ti guardo io non ci credo che da domani sarà tutto cambiato e che non ci vedremo più quando in fondo l’eternità per me sei tu”. Sono queste alcune delle parole che il cantautore romano Fabrizio Moro ha messo in musica nel suo ultimo capolavoro “L’eternità (Il mio quartiere)”.

Oltre 1milione e 600mila visualizzazioni su You Tube

Il video del nuovo singolo pubblicato da poco più di una settimana ha già totalizzato oltre 1milione e 600mila visualizzazioni. Un lavoro realizzato in collaborazione con Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, entrambi provengono dallo stesso quartiere: San Basilio, una delle borgate della periferia Est della città troppo spesso balzata agli onori della cronaca per fatti di spaccio e malavita. Ma in realtà San Basilio è anche una culla di aggregazione, di sogni da realizzare e di voglia di riscatto: sono tante le realtà locali che si impegnano per raggiungere questi obiettivi.

Ultimo: “E’ eterna la strada che porta a te”

Frasi d’amore quelle cantate nel brano “L’eternità (Il mio quartiere) anche da Ultimo, il vincitore di Sanremo Giovani che proviene da una delle zone del quartiere San Cleto: “È eterna la strada che porta a te, tra i nostri discorsi, l’abbraccio di un figlio al padre per tutti i suoi sforzi, è eterna la vita se riesci a capirla”. Di recente ai cantautori è giunto anche un invito da parte della scuola popolare di San Basilio: “Venite qui per un concerto gratutito”. Lo faranno?