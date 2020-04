Le Domus Romanae si aprono alla visita con un tour virtuale

La Città metropolitana di Roma Capitale rende disponibile, da oggi, il video che ripercorre la visita multimediale delle Domus Romanae di Palazzo Valentini.

Gli scavi archeologici nel sottosuolo di Palazzo Valentini dal 16 ottobre 2010 sono un'esposizione permanente, che arricchisce il patrimonio storico artistico di Roma con l'area archeologica delle Domus Romane, estesa poi alle aree sotterranee prospicienti la Colonna Traiana.

"Il progetto di riqualificazione, ricerca e musealizzazione, è stato curato da storici dell'arte, archeologi e architetti dell’allora Provincia di Roma, e il percorso è stato arricchito con l’intervento curato da Piero Angela e un’équipe di tecnici ed esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso che con ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati consente di rivivere le testimonianze del passato, in una suggestiva e unica atmosfera per il visitatore", spiega il Vice Sindaco della Città metropolitana, Teresa Zotta.

"Un assaggio di tutto questo è oggi visibile gratuitamente in questo video: è un tesoro che vogliamo rendere fruibile a tutti, in questo periodo di emergenza dove è fondamentale restare a casa. Come già affermato, aderiamo convintamente all’iniziativa lanciata dal MiBACT “La Cultura non si ferma”. - sottolinea Zotta - Per i nostri cittadini e per chiunque vorrà fruire di questo contributo, riteniamo importante cogliere l’occasione per valorizzare un patrimonio archeologico che ha consentito di ricostruire un importante tassello nella topografia della Roma antica, medievale e moderna della città".

