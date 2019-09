Carote a X Factor: la canzone del romano Emanuele Crisanti (Nuela) è già tormentone

Emanuele Crisanti in arte Nuela: porta la sua firma il nuovo tormentone musicale uscito da X Factor 2019, programma in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno. Nuela canta Carote conquistando subito il pubblico e i giudici del talent show.

X Factor: Nuela canta Carote

Novanta secondi di esibizione di blando rap che sono bastati a Nuela per entrare subito nelle tendenze dei social. Già migliaia le visualizzazioni per Carote con il testo, intriso di rime, ad essere già canticchiato da tanti. Una semplicità in grado di stupire e far sorridere.

Chi è Nuela: l’autore di Carote

Un successo inaspettato per Nuela, al secolo Emanuele Crisanti. Sedici anni, romano, frequenta il Liceo Classico Lucrezio Caro nel quartiere del Villaggio Olimpico.

“Ancora non ho capito che cosa stia succedendo. Non so come ringraziare tutti” – ha detto in una delle sue storie Instagram dopo l’esibizione a X Factor. In quelle successive meme divertenti su Carote e le condivisioni di quanti, conquistati dal ritmo della sua hit, hanno deciso di ballarla e cantarla in video.

Nuela a X Factor con Carote

Per Carote di Nuela dai giudici di X Factor sono arrivati quattro sì. “Questa è avanguardia” – ha commentato Samuel con il pubblico a gridare “carote, carote, carote”. “E’ un lampo di genio. Nonostante ad un primo ascolto possa sembrare un po’ infantile c’è qualcosa che ti conquista” – la considerazione di Sfera Ebbasta. Sì convinto anche da Mara Maionchi e Malika Ayane.

Per Nuela dopo l'esibizione sul palco di X Factor le carote hanno tutto un altro sapore: quello del successo.