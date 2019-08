Carlo Verdone diventa "farmacista": l'attore romano a Talenti

Un passato da ipocondriaco, un presente da persona competente in materia di medicinali: tanto da meritare l'iscrizione ad honorem all'albo dei farmacisti.

Carlo Verdone diventa "farmacista"

Carlo Verdone sarà premiato dall'Ordine della provincia di Roma "per le sue approfondite conoscenze mediche", per lui un diploma di iscrizione Honoris Causa e un caduceo personalizzato.

La cerimonia il 28 agosto alle ore 20 presso il Cine Village Talenti dove sarà proiettato anche 'Benedetta Follia', l’ultimo film diretto e interpretato da Verdone.

"Il regista ed attore romano ha accolto il nostro invito ad accettare di far parte, anche se a titolo onorario, della nostra compagine professionale il cui senso e la cui missione sono l’adoperarsi in ogni modo per far star bene gli altri. Che, in fondo. è quello che fa anche lui, e con somma maestria sia pure utilizzando altri mezzi e strumenti" - hanno commentato dall'Ordine dei Farmacisti felici di avere tra le fila un nuovo illustre collega.

Carlo Verdone a Talenti

Così Talenti è pronto ad accogliere l'attore romano, tra i più amati di sempre. "Una nuova occasione di incontro e di approfondimento, come tante ce ne sono già state in tutto questo anno passato, che i cittadini del III Municipio e non solo hanno la possibilità di godersi sentendosi parte della vita culturale di Roma, della Capitale" - il commento di Giovanni Caudo, presidente del Municipio III.