Estate rovente: al Bioparco piscine e ghiaccioli alla frutta per gli animali

Una estate rovente non solo per le persone ma anche per gli animali. Lo sanno bene al Bioparco di Roma dove lo staff ha dato vita a dei rimedi per alleviare il caldo patito dagli animali presenti nell'area. Così se Kasih, maschio di tigre di Sumatra, emerge dall’acqua dopo un bagno nella piscina naturale presente nell’area, l’elefante asiatico Lakshmi si fa il bagno nel vascone mentre gli ippopotami pigmei trovano refrigerio in pozze d’acqua create dai guardiani. Così gli animali del Bioparco di Roma vengono supportati dallo staff per affrontare le temperature bollenti causate dall'anticiclone africano "Lucifero".

Piscine e zone d'ombra per gli animali del Bioparco

"I nostri animali scelgono se uscire all’aperto o rimanere nei ricoveri interni – spiega il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccìa – hanno a disposizione ampie zone d’ombra, grandi vasche dove immergersi, come per elefanti, tigri, macachi e lupi, piscine, come per gli orsi".

Ghiaccioli per i lemuri

"I lemuri catta, come gli altri primati del Bioparco, ricevono dallo staff zoologico ghiaccioli a base di frutta e canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelati: oltre a rinfrescarli, questi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e – conclude Coccìa - consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo".