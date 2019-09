Mobili e calcinacci abbandonati in strada: scovati e multati altri due 'zozzoni'

Zozzoni ancora nel mirino dei vigili urbani. Altri due casi di sversamento illecito di rifiuti sono stati scoperti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in due distinte aree della Capitale.

Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento traffico), durante un servizio di controllo in zona Tuscolana, ha sorpreso una persona mentre gettava materiali di risulta al'interno dei cassonetti destinati alla raccolta dell'indifferenziato: trattasi di un cinquantaseienne italiano che è stato denunciato per trasporto e smaltimento illecito dei rifiuti speciali.

Nei suoi confronti elevate anche sanzioni amministrative per circa 4.200 euro. Gli agenti hanno notato l'uomo intento a disfarsi di alcuni rifiuti, tipo calcinacci, prelevandoli da un autocarro a noleggio per poi conferirli in maniera indiscriminata all'interno dei cassonetti posti in prossimità dell'area Arco di Travertino.

Oltre al materiale già scaricato, all'interno del mezzo sono stati rinvenuti altri 300 chili di rifiuti pronti ad essere smaltiti in modo illegale. Lo 'zozzone' è stato deferito all'per i reati ambientali commessi, nonché sanzionato. Gli operanti hanno provveduto inoltre al sequestro dell'autocarro.

Sempre la Polizia Locale, questa volta il Reparto Pics, nei giorni scorsi ha sorpreso un'altra persona mentre tentava di sbarazzarsi di un mobile lungo la via del Mare, all'altezza dell'Ippodromo di Tor di Valle.

L'uomo, aveva tagliato in vari pezzi il suppellettile, chiudendolo in un sacco di plastica per poi disfarsene rapidamente, abbandonandolo in strada. Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 400 euro.

Soddisfazione è stata espressa dalla Sindaca Virginia Raggi che su Instagram scrive: "A Roma tolleranza zero nei confronti degli incivili e di chi compie reati ambientali. Voglio raccontarvi tre episodi sullo sversamento illegale di rifiuti avvenuti recentemente in tre diverse zone della nostra città: Tuscolana, Arco di Travertino e sulla via del Mare. Episodi singoli che, però, vi daranno l’idea del nostro lavoro di repressione nei confronti di chi si ostina a voler inquinare Roma".