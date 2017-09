Maltempo a Roma: chiuso Zoomarine, problemi alla vasca dei delfini

Il parco acquatico Zoomarine oggi 11 settembre è chiuso. A comunicarlo è la stessa società che gestisce i parco a tema sul proprio account ufficiale Facebook. Il motivo è riconducibile al maltempo.

Ieri sera, infatti, intorno alle 20:30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Torvaianica per un allagamento di un locale interrato dove si trovavano le pompe a servizio del filtraggio dell'acqua per la vasca dei delfini. In collaborazione con la Protezione Civile, si è provveduto al prosciugato dei locali con l'ausilio delle idrovore.

Al termine il personale dei vigili del fuoco ha effettuato le necessarie verifiche per la rimessa in esercizio degli impianti. Oggi, tuttavia, il parco è rimasto chiuso.