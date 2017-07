Da Trastevere a San Lorenzo, ad agosto ZTL spente. Ma solo di notte

Zone a traffico limitato di giorno che si trasformano in strade di libero accesso di notte. Per il mese di agosto, la circolazione in molti dei quartieri interessati dai divieti della ZTL, potranno essere attraversati tranquillamente.

La ZTL è sospesa solo in orario diurno

Da martedì primo e per tutto il mese di agosto, verranno disattivati i varchi elettronici. Una scelta che riguarda il Centro ed i quartieri di Monti, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio. Le restrizioni, laddove previste, continuano a valere per le ore di luce, secondo i consueti orari. Massima attenzione quindi all'informazione luminosa che campeggia sulla segnaletica verticale.