Zainetto stupefacente all'autostazione Tibus, corriere in viaggio con 2 chili di marijuana

Zainetto stupefacente all'autostazione Tibus dove nella serata di lunedì, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei passeggeri in transito presso lo scalo dei pullman, che rientra nel più ampio complesso della Stazione Tiburtina, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato un cittadino nigeriano di 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti, privo di documenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri lo hanno notato nei pressi di largo Guido Mazzoni, con uno zaino in spalla mentre camminavano sulla strada con fare sospetto. I Carabinieri di iniziativa hanno proceduto al controllo e a seguito della perquisizione dello zaino hanno rinvenuto due involucri di cellophane contenente complessivamente 2 chili di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, invece lo straniero è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.