Coppia stupefacente: moglie e marito nascondono droga in casa e 52mila euro

Una base di spaccio in casa. E' quanto è emerso dall'attività investigativa degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che li ha condotti fino a Zagarolo, comune alle porte di Roma.

Qui, una serie di appostamenti e di pedinamenti, gli hanno permesso di notare uno strano via vai soprattutto nelle ore serali a casa di un uomo di 40 anni, con vari precedenti di polizia, sospettato potesse dedicarsi ad attività di spaccio e di nascondere in casa stupefacente.

Così venerdì mattina, gli agenti hanno deciso di passare all'azione. Nell'appartamento dell'uomo, dove vive con la moglie 34enne, presente al momento della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 52.620 mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita oltre a 200 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish.

Accompagnata negli uffici di polizia, la coppia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E mentre per la donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.