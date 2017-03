Imbratta vetrine dei negozi con la bomboletta spray, fermato writer a Porta Portese

Armato di bomboletta spray, si è divertito a verniciare le vetrine di alcuni negozi in via Carlo Porta, zona Porta Portese. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, il giovane, individuato grazie alla testimonianza di alcuni passanti che lo avevano ben descritto, con indosso una tuta con cappuccio e zainetto al seguito.

ARRESTO E DENUNCIA - Durante il controllo, il giovane, alla richiesta di far vedere il contenuto dello zaino, ha iniziato a dare in escandescenza. Si è così scagliato contro un poliziotto, colpendolo con un pugno alla spalla. Per bloccare il writer ormai scatenato, è stato necessario l’intervento di un’altra volante di zona. Il giovane condotto presso gli uffici del commissariato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per imbrattamento.