Ostia, una app per famiglie e studenti: così si combatte bullismo e cyberbullismo

Una app per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. E' stata presentata oggi WhereApp, sviluppata dall'azienda italiana VJ Technology, destinata destinata agli studenti del Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio di Ostia coinvolti in questi odiosi fenomeni.

Si tratta di una delle prime applicazioni della Legge n. 71/2017 e in particolare di un progetto pilota finanziato dalla Regione Lazio, replicabile dalle scuole interessate, che fornisce ai nativi digitali uno 'sportello virtuale' dove ricevere un primo supporto in modo semplice e riservato e fissare un 'incontro faccia a faccia' con un team di docenti esperti durante l'orario scolastico.

Ciò avviene attivando la funzione di "alert" presente su WhereApp, la piattaforma gratuita per l’informazione certificata di pubblica utilità, scaricabile da App Store (McOs) e da Google Play (Android).

Il progetto si inserisce nell'ambito della consolidata esperienza educativa maturata dall'istituto in tema di inclusione, cultura della legalità e esercizio consapevole dei diritti e dei doveri in Internet e coinvolgerà circa 1400 studenti e le rispettive famiglie per un totale di oltre 4000 persone.

WhereApp, non è un social network, ed è stata adottata da Croce Rossa Italiana, Dipartimento Protezione Civile, consorzi di comuni della bassa vercellese, associazione contro la violenza sulle donne, EAV azienda campana di trasporto pubblico regionale e ora dal Liceo Anco Marzio di Ostia.