We Run Rome: il 31 dicembre si corre nella Capitale, bus deviati

Torna l'Atleticom We Run Rome, giunta ormai alla sua VIII edizione. La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 km, è fissata in calendario per la giornata di lunedì 31 dicembre e si svolge con il contributo della Regione Lazio, i patrocini del Comune di Roma, del Coni, sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

L'evento, compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.30 interesserà l'area tra Caracalla, Porta Capena, via dei Cerchi e Bocca della Verità, , via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi e via del Tritone, piazza di Spagna e piazza del Popolo, Villa Borghese, viale San Paolo del Brasile e via Veneto, piazza Barberini, via del Traforo, via Nazionale e via Cavour, via dei Fori Imperiali, il Colosseo e via di San Gregorio.

La maggior parte delle chiusure avverrà tra le ore 13-15,30. Con alcune eccezioni. Via dei Cerchi, nel tratto tra Porta Capena e via di San Teodoro, sarà chiusa verosimilmente per l'intera giornata. Su viale delle Terme di Caracalla, prevista la chiusura, tra le 8 e le 17, del tratto tra piazzale Numa Pompilio e Porta Capena. Lungo il tracciato di gara ci saranno naturalmente, già diverse ore prima, divieti di sosta.



Tra le 13 e le 15-15,30 circa, saranno deviate o limitate le linee H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 160, 170, 492, 495, 590, 715, 716, 781 e 916. Le linee 44, 715, 716 e 781, durante la gara sposteranno il capolinea da piazza Venezia/via del Teatro Marcello a piazza di Monte Savello; i bus di 63, 80 e 83 si fermeranno a piazza Barberini/via Veneto, senza quindi raggiungere piazza di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani; la linea 60, sempre nel corso della manifestazione, si fermerà a Termini, senza arrivare al capolinea di piazza Venezia.

La linea tranviaria 3, tra le 13 e le 16 circa, sarà attiva tra Valle Giulia e il Parco del Celio mentre non farà servizio tra Porta Capena e stazione Trastevere. La linea 118, tra le 8 e le 17, in arrivo dall'Appia si fermerà all'altezza di viale delle Terme di Caracalla, da dove inizierà la corsa di ritorno per via di Porta San Sebastiano. La 628, invece, per lasciare spazio alla "We Run Rome" sarà deviata già da inizio servizio e sino alle 19.