Voragine a Tor Marancia: strada chiusa e autobus deviati

Ancora una voragine a Roma. Questa volta a Tor Marancia all'altezza del civico 67 di via Carlo Tommaso Odescalchi. Sul posto la Polizia Locale con l'8° Gruppo Tintoretto che ha gestito il traffico con deviazioni stradali. Il cratere era proprio al centro della carreggiata. La strada è stata chiusa fra Cerbara e via Flavia Tiziana.

Atac che così deviato la linea 716 proveniente da via A. Ballarin: da via Cerbara prosegue su via Valeria Rufina, via Di Tor Marancia, via Marco e Marcelliano, via di S. Petronilla, via delle Sette Chiese; la linea 717 proveniente dalla stazione Termini: da via Odescalchi devia in via Valeria Rufina, via Di Tor Marancia, via Marco e Marcelliano, prosegue su via Flavia Tiziana, via T. Odescalchi dove effettua capolinea provvisorio (impianto di fermata 81688); proveniente dal capolinea provvisorio di via T. Odescalchi: prosegue sulla stessa, via Di Tor Marancia, via Marco e Marcelliano, via di S. Petronilla, via delle Sette Chiese.

E anche Linea N9 in direzione stazione Termini: da via T. Odescalchi devia in via Valeria Rufina, via Di Tor Marancia, via Marco e Marcellino, via di S. Petronilla, via delle Sette Chiese. Venerdì per tutta la giornata è rimasta chiusa al traffico via Niccodemi a Talenti.