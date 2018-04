Villa Torlonia: si apre voragine sotto il peso del camion. Il conducente: "La strada è sprofondata"

Roma continua a sprofondare. Dopo la via Prenestina, dove da ieri sera la strada è stata chiusa causa frana sul ponte del fosso dell'Osa oggi 6 aprile è stata la volta della zona di Villa Torlonia, in via Lazzaro Spallanzani 34, dove un camion Mercedes è sprofondato con la parte anteriore in una voragine aperta sotto il mezzo pesante.

La voragine, di circa 30 centimetri, si è aperta sul marciapiede. "Mi sono spostato, facendo manovra per far passare un altro camion, e la strada è sprofondata", ha detto il conducente del mezzo pesante a RomaToday: "Era circa l'una e mezza. Poi ho chiamato i vigili".

La strada per circa 500 metri è stata chiusa al traffico, fra via Siracusa e via Bartolomento Eustachio, con la marcia deviata, ed i nastri gialli degli agenti del II Gruppo Sapienza a gestire la viabilità mentre i Vigili del Fuoco con il carro gru hanno sollevato il camion.

