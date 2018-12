Roma sprofonda: si apre una voragine a Montespaccato

Una voragine di 3 metri per 3. Roma continua a sprofondare. L'ultima maxi buca in ordine di tempo si è aperta nella tarda mattinata di lunedì 3 dicembre nella zona di Montespaccato, nel XIII Municipio Aurelio. Sprofondato l'asfalto, lo stesso ha portato con sé un palo della segnaletica stradale che si trovava proprio sul pezzo di strada sotto la quale si è aperta la voragine.

In particolare la buca si è aperta all'altezza del civico 242 di via Cornelia, incrocio con via Volpiano. Una buca molto profonda, sotto la quale sono ben visibili le tubature dell'acqua e si sente chiaramente il rumore dell'acqua che scorre. La voragine si è aperta sotto un muretto di un'abitazione privata. Transennata la buca, sul posto sono intervenuti gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

La Capitale continua dunque a sprofondare, con quella di lunedì 3 dicembre salgono di numero le voragini apertesi a Roma in questo anno. Ad ottobre del 2018 erano infatti 136 le maxi buche apertesi in città. Già al 31 marzo del 2018 il numero dei sinkholes nel territorio capitolino era più che raddoppiato passando da 21 sprofondamenti del 2017 ai 43 nello stesso mese dell'anno successivo. Oggi un'altra voragine ad aumentare i numeri di questo annus horribilis delle voragini della Città Eterna.

Annus horribilis