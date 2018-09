Voragine a Prati, chiusa via Ezio

Ennesima voragine a Roma. Stavolta a sprofondare è una strada nel cuore di Prati. Siamo in via Ezio, una strada nei pressi di piazza dei Quiriti. Qui ieri al centro della strada l'asfalto è letteralmente collassato. Inizialmente la strada è stata chiusa tra via dei Gracchi e via Pompeo Magno. Poi, a causa delle condizioni dell'asfalto, si è deciso di ampliare la chiusura tra via Pompeo Magno e piazza Cola di Rienzo.