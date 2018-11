Maltempo, voragine sulla Pontina: recuperata l'auto inghiottita. Conducente disperso

E' stata recuperata l'auto inghiottita dalla voragine che si è aperta questa mattina lungo la Pontina, all'altezza del chilometro 97+700, fra Terracina e San Felice Circeo, in provincia di Latina. Non c'è ancora traccia del conducente del veicolo, ritrovato quasi sepolto dalla terra e tirato su con una gru. Le squadre di sommozzatori sono al lavoro per cercare l'uomo che era alla guida che risulta ancora disperso.

E' riuscito invece a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo, risalendo l'argine della voragine, il passeggero che si trovava a bordo. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale a Terracina dove è rimasto in osservazione. Salva per miracolo una ragazza di 25 anni, che era alla guida della sua auto e che ha fatto in tempo ad oltrepassare il tratto della SR148, vedendolo poi crollare dietro di sé. La donna è rimasta illesa ma sotto shock.

La voragine sarebbe profonda circa 8 metri. Le operazioni sono particolarmente difficili a causa della forte corrente del canale che costeggia l'arteria. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, operatori dell'Astral, carabinieri e polizia stradale. Il luogo del disastro è stato raggiunto anche dal comandante dei vigili del fuoco Clara Modesto che sta coordinando i soccorsi e dall'assessore alla Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri.

"Dopo aver avuto la segnalazione dell'auto inghiottita dalla voragine - spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco - ci risulta un disperso. Ci siamo prodigati nella ricerca dela persona scomparsa. Abbiamo attivato un elicottero e i sommozzatori che hanno perlustrato la zona. L'auto inghiottita è stata recuperata e tirata su, ma il conducente non è all'interno dell'abitacolo. Non abbiamo escluso nessuna ipotesi. La persona potrebbe essere stata trascinata alla corrente, ma non si esclude che sia ancora nelle vicinanze". (tutti gli aggiornamenti su LatinaToday)