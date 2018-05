Montagnola: si apre una nuova voragine, strada transennata

Ancora una voragine a Montagnola, nel Municipio VII, dove le elezioni sono alle porte. Questa volte lo scenario è quello di via Attilio Ambrosini dovre la strada ha ceduto. Immediato il transennamento dell'area con i resdienti di zona che hanno immortalato la scena. La viabilità non è stata interdetta ma quel tratto, uno spartitraffico utilizzato per consentire il cambio di marcia, è off limits.

Via Ambrosini è a pochi metri da viale Pico della Mirandola il cui asfalto presenta ininterrottamente l'ormai noto ormaiamento. Si tratta delle classiche fessurazioni che si formano sul tappetino d'usura. La loro presenza, che rende la strada "a pelle di coccodrillo", espone lo strato superficiale alla rottura con conseguenze che possono riguardare anche il sottostante binder. L'acqua penetra tra le crepe che si aprono nell'asfalto che progressivamente si sbriciola.

Più le crepe sono profonde e maggiore è il rischio di intaccare gli strati sottostanti, creando buche maggiormente profonde. Per evitare queste conseguenze, che hanno effetti intuibili sull'aderenza dei mezzi alla strada, occorre intervenire per tempo.