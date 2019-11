Si apre voragine in strada, evacuata palazzina: due famiglie trasferite in agriturismo

Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 18 novembre a Lanuvio, comune dei Castelli Romani, dove una maxi voragine si è aperta in via Ezio Tarantelli con il rischio di un possibile smottamento del terreno. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i carabinieri di zona.

La voragine si è aperta nei pressi della rete fognaria e questo potrebbe comportare dei rischi di smottamento al terreno. Per evitare rischi alle famiglie del luogo, il comune di Lanuvio ha quindi deciso (insieme alle forze dell'ordine) di evacuare una palazzina con all'interno due famiglie, trovando accoglienza per le 8 persone (tra cui un minorenne) all'interno di un agriturismo di Genzano, non molto distante da via Tarantelli.