Cede il terreno sotto l'autocisterna che stava rifornendo il distributore di carburante

Una voragine si è aperta sotto ad una autocisterna contenente circa 14mila litri di benzina e 17mila litri di gasolio in manovra in seguito ad un cedimento del manto stradale. E' accaduto intorno alle 16:00 di mercoledì 11 dicembre all'interno di una stazione di servizio Ip in piazza XX Settembre a Velletri.

Non risultano feriti. Il mezzo al momento non presenta falle, per cui si escluderebbe la fuoriuscita di liquido combustibile.