Roma sprofonda: voragine in via del Fosso Bravetta, strada chiusa e traffico deviato

Una piccola ma profonda voragine si è aperta a Bravetta. La buca si è formata lunedì 21 maggio, in via del Fosso di Bravetta, altezza via del Casale Ninfeo. Allertata la polizia locale di Roma Capitale il tratto di strada è stato chiuso con l'attuazione di alcune deviazioni alla circolazione stradale.

Via del Fosso di Bravetta chiusa causa voragine

Come si legge sui notiziari della viabilità, causa "dissesto del manto stradale" è stato istituito un divieto di transito in direzione via di Bravetta, per i veicoli che transitano su via dei Matteini provenienti da via della Pisana, all'intersezione con via del Fosso di Bravetta è necessario svoltare a destra o a sinistra senza poter proseguire.