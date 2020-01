Colosseo: cede l'asfalto ai piedi di un palazzo. Paura per 60 persone, evacuate

Paura in zona Colosseo, in pieno centro storico di Roma, dove i residenti di una palazzina in via Marco Aurelio 20 sono stati fatti evacuare. Circa 60 le persone, tra uomini, donne e bambini interessate; tra loro 24 sono state prese in carico dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale sul posto con il I Gruppo Trevi. A supportare le operazioni anche la Polizia di Stato, con il Commissariato Celio, e i Vigili del Fuoco.

Tutto è iniziato nella serata di ieri quando alcuni residenti hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze per una voragine tra via Claudia e via Ostilia. Stamattina, però, il cedimento strutturale si è ingrandito all'altezza del civico 20 di via Marco Aurelio 20.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Per le verifiche necessarie ed individuare cosa abbia provocato i cedimento, la palazzina di quattro piani (con 24 appartamenti) è stata quindi evacuata con la Polizia Locale che ha attivato, d'accordo con il Campidoglio, le procedure di sistemazione per 24 delle 50 persone coinvolte.

Evacuate anche due attività commerciali: una al piano interrato del civico 20 in via Marco Aurelio, l'altra al civico 18B. Sul posto anche il personale tecnico di Acea e quello di Italgas. La strada è chiusa per agevolare l'intervento.