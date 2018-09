Balduina: si apre un'altra voragine, transenne e strada chiusa

Una nuova voragine si è aperta nella tarda mattinata di martedì alla Balduina. Questa volta a via Festo Avieno. La strada è stata quindi chiusa dalla Polizia Locale. A piazza Mazzaresi, invece, un transennamento impedisce la sosta delle auto. Il cartello di pericolo è scritto con un pennarello, denunciano i residenti.

Ad inizio giugno, poi, il cedimento in via Attilio Friggeri. Prima ancora, a maggio, l'apertura di un'altra maxi buca in via Damiano Chiesa, poco distante da via Attilio Friggeri. Il 28 marzo, sempre alla Balduina, un'altra voragine si era aperta in via Romeo Rodriguez Pereira, una buca sotterranea che anche in quel caso comportò la chiusura della strada con pesanti ripercussioni alla viabilità della zona.

Il quartiere residenziale del Municipio Monte Mario era già salito alla ribalta delle cronache nazionali ed internazionali per il cedimento di via Livio Andronico, all'interno del cantiere dove sorgeva l'ex istituto Santa Maria degli Angeli, con una parte della strada che crollò, ingoiando alcune vetture che erano in sosta sulla strada sovrastante.