Voragine al Pantheon, cedono sampietrini e si apre buca profonda 2 metri

Le buche ai tempi del coronavirus, succede a Roma in uno dei luoghi storici della Capitale. Nel tardo pomeriggio del 27 aprile, infatti, una voragine profonda due metri si è aperta di fronte al Pantheon, in piazza della Rotonda.

La buca, transennata dalla Polizia Locale con il I Gruppo Trevi, è tra la fontana e i locali, per fortuna chiusi. Secondo quanto si apprende a crollare sono stati una quarantina di sampietrini per una superficie di un metro quadro e profonda due metri.

Sono caduti dove c'è una galleria di servizi con cavi e condutture. Sono previsti per oggi ulteriori accertamenti per valutare il danno ed eventuali altri cedimenti nelle zona limitrofe all voragine.