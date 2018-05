Volpe si intrufola in un hotel: recuperata e liberata a Villa Ada

"C'è un animale in hotel". Questa la chiamata giunta al 112 da un albergatore di via Clitunno, nel quartiere Salario a Roma. Si trattava di una volpe rossa che si era intrufolata all'interno della struttura e che, non lasciandosi vedere e tantomeno catturare, si era nascosta in un vano del sottoscala.

I Carabinieri della stazione Salaria, intervenuti nell'albergo, hanno certificato che i rumori fossero causati proprio dalla volpe rossa. Allertati, sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Reparto Forestale ed i volontari all'associazione Recupero Fauna che hanno catturato l'animale e lo hanno sottoposto alle adeguate cure mediche. La volpe, in perfetta salute, è stata quindi nel parco di villa Ada.