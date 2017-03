Aeroporto Fiumicino: documento falso per imbarcarsi su un volo per Barcellona

A distanza di due giorni dall'arresto di due nigeriani che tentarono di imbarcarsi a Ciampino su un volo per Santander con documenti falsi, nel corso degli intensi controlli eseguiti dai Carabinieri presso gli scali aeroportuali romani, i Carabinieri dell'aliquota Operativa presso la Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato, con la stessa accusa, un cittadino del Senegal di 28 anni, in procinto di imbarcarsi a Fiumicino su un volo diretto a Barcellona.

Al controllo dei Carabinieri, l’uomo ha esibito un documento e un permesso di soggiorno palesemente contraffatti. I seguenti e approfonditi accertamenti hanno permesso di certificare che i documenti in questione erano falsi. Il 28enne è stato arrestato dai Carabinieri e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.